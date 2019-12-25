Транспортная реформа обернулась новыми расходами для петербуржцев

Вместо оплаты наличными правительство предлагает воспользоваться одноразовыми QR-билетами на наземный общественный транспорт, однако отсутствие городского онлайн-сервиса для их покупки и предложенный чиновниками выход из ситуации вынуждает жителей Северной столицы оплачивать не только стоимость проезда, но и услуги частных учреждений.

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" опубликовал информацию о возможности приобретения разовых QR-билетов для проезда в наземном общественном транспорте через мобильное приложение BSTR. Также сервис позволяет пополнять Единый электронный билет и оплачивать городскую парковку, а в ближайшее время через приложение можно будет купить билет на пригородную электричку, оплатить автостоянки и мойки самообслуживания. Правда, при приобретении билета на социальный маршрут наземного транспорта петербуржцам придется заплатить комиссию в размере 3 рублей или 5% от стоимости проезда. Таким образом, одна поездка, оплаченная через BSTR, обойдется горожанам в 63 рубля.

При этом фактически благодаря непродуманной Смольным системы оплаты в рамках запуска с 1 апреля транспортной реформы частный разработчик приложения ООО BSTR получает возможность заработать на петербуржцах. Согласно статистике Комитета по транспорту, совокупно в 2021 году общественный транспорт Санкт‑Петербурга обслужил более 1,3 миллиарда человек. Из них Петербургский метрополитен перевез более 600 млн пассажиров и порядка 700 млн пришлось на городской электрический транспорт и автобусы. Исходя из этих данных, можно заключить, что, если все транзакции будут проходить через данный сервис, в год BSTR может получить дополнительный доход в размере 2,1 млрд рублей, а если учесть оплату автостоянки и мойки, за что, очевидно, тоже будет взиматься комиссия, эта сумма может оказаться еще больше.

По сути, Смольный в очередной раз решил переложить на горожан дополнительные затраты, к которым привели ошибки, допущенные чиновниками администрации губернатора Александра Беглова при подготовке транспортной реформы. Среди них можно выделить отсутствие кондукторов, сбои в работе валидаторов, нехватку точек продаж билетов и нефункционирующую систему "60 минут". Стоит отметить, что попытка решить проблему с QR-билетами с помощью приложения BSTR не нашло позитивного отклика среди горожан, оставивших гневные комментарии под публикацией комитета. Люди возмущены тем, что им придётся оплачивать дополнительную комиссию исключительно по причине того, что в Смольном не смогли подготовиться к запуску своей же реформы, на разработку которой у чиновников было три года.

Почему на все претензии, ответ один: программа только заработала, в ближайшее время будет то, будет это (наверное, может быть, возможно). Но это должно было заработать или до, или параллельно с началом реформы. Пункты продажи билетов должны были быть организованы повсеместно, приложение разработано и протестировано ДО, валидаторы работать с первой минуты. пользователь Елена

Также негодование у горожан вызывают разные тарифы в приложении, через "Подорожник" и Единую карту петербуржца. Некоторые пользователи указывают на сложность самого механизма приобретения билетов, оплаты проезда и в целом работы новой модели транспортного обслуживания.

Вы нормальные вообще? Какие комиссии за проезд? Почему так сложно стало проехать пару остановок на транспорте? А как же дети? А все пенсионеры сидят на картах? Нет. Зачем нужны были такие сложности? недоумевает жительница города Анастасия

Напомним, в экспертном сообществе неоднократно критиковали транспортную реформу Смольного, в результате провалившуюся на этапе запуска. О проблемах, к которым привели нововведения команды губернатора Беглова, писали и городские СМИ. Некоторые из них связали провал реформы с "кумовством" и практикой "ставленничества" в администрации под управлением Александра Дмитриевича. Так, Комитет по информатизации и связи возглавляемый бывшей советницей губернатора Юлией Смирновой не смог в полной мере разработать и воплотить в жизнь эффективную и действующую без сбоев концепцию системы управления городским пассажирским транспортом, что привело к возникновению ряда проблем в работе НМТО и, как следствие, вынесению прокуратурой представления "цифровому" вице-губернатору Северной столицы Станиславу Казарину.

Фото: Piter.tv