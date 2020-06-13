Вторичное жилье в России продолжает дешеветь из-за пандемии

Продавцы вторичного жилья вынуждены снижать цены на него из-за существенного падения спроса.

За последний месяц вторичное жилье из-за низкого спроса подешевело во многих городах-миллионниках, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на экспертов области.

Средняя стоимость "вторички" в крупных городах России в июне составила 77,2 тысячи рублей за квадратный метр, уменьшившись на 1,3% относительно мая.

При этом эксперты уверены, что в дальнейшем тенденция сохранится. К концу года квартиры могут продаваться до 10% дешевле, чем до начала карантина.

Также россияне изменили предпочтения при выборе жилья в новостройках из-за коронавируса.

Видео: kremlin.ru