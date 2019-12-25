Россияне изменили предпочтения при выборе жилья в новостройках из-за коронавируса

После вынужденной самоизоляции россияне могут иначе подходить к выбору жилья.

Пандемия коронавируса и вынужденная самоизоляция поменяли представление многих россиян о комфортном жилье. О новых запросах к недвижимости рассказало издание "Профиль".

Среди главных желаний россиян в плане квадратных метров специалисты выделили большое жизненное пространство. При этом не у всех есть возможность платить за площадь.

Один из запросов – наличие рабочего пространства для сотрудников, которые были переведены на "удаленку". Нужно предусмотреть место в квартире, которое можно будет выделить под рабочую зону. Есть предположение, что количество желающих на такую недвижимость будет расти. При этом в большинстве новостроек рабочий кабинет по проекту не предусмотрен.

Еще один тренд – наличие балкона и лоджии. Во время самоизоляции не у всех россиян была возможность подышать свежим воздухом, не выходя на улицу. Если ранее популярны дома без лишних архитектурных элементов, то сейчас балкона и лоджии стали важной частью современного жилья. В отличии от многоэтажных домов в сегменте дорогой недвижимости они всегда пользовались спросом.

Также упал спрос на квартиры евроформата – без лишних квадратных метров. В период самоизоляции целой семьей оказалось тесно на небольших площадях. Жители соскучились по классической планировке, в которой кухня отделена от гостиной.

Кроме того, ценность приобрели жилые комплексы, у которых есть собственная территория, на которой можно погулять. Особенно, если она охраняемая. Востребуемыми могут стать ЖК, у которых много парковочных мест: в период пандемии предпочтительно пользоваться личным транспортом.

Фото: Piter.TV