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Минобороны Украины сообщило о гибели своего военнослужащего в Донбассе
Сегодня, 12:02
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phil_k

Минобороны Украины сообщило о гибели своего военнослужащего в Донбассе

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Минобороны заявляет о девяти обстрелах украинских позиций.

Министерство обороны Украины заявило о гибели украинского военнослужащего в Донбассе. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Согласно данным Минобороны Украины, за сутки ополченцы произвели девять обстрелов по позициям украинский военных, а также один раз выпустили беспилотник, который пересек линию разграничения. В результате противостояния один военнослужащий Украины погиб, еще один получил тяжелое ранение.

Вследствие прицельного вражеского обстрела из стрелкового оружия один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.

из сообщения на сайте Минобороны Украины

По информации Минобороны Украины, ополченцы вели огонь из автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Ранее Владимир Зеленский заявил о необходимости перемирия после посещения Донбасса.

Фото: pixabay.com

Теги: война на донбассе, донбасс, минобороны украины
Категории: Новости России, Лента новостей,

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