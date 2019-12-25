Минобороны Украины сообщило о гибели своего военнослужащего в Донбассе

Минобороны заявляет о девяти обстрелах украинских позиций.

Министерство обороны Украины заявило о гибели украинского военнослужащего в Донбассе. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Согласно данным Минобороны Украины, за сутки ополченцы произвели девять обстрелов по позициям украинский военных, а также один раз выпустили беспилотник, который пересек линию разграничения. В результате противостояния один военнослужащий Украины погиб, еще один получил тяжелое ранение.

Вследствие прицельного вражеского обстрела из стрелкового оружия один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника. из сообщения на сайте Минобороны Украины

По информации Минобороны Украины, ополченцы вели огонь из автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Ранее Владимир Зеленский заявил о необходимости перемирия после посещения Донбасса.

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