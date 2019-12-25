Эксперты прокомментировали встречу Байдена и Путина

Она пройдет в формате видеоконференцсвязи.

Дмитрий Песков в интервью "Russia Today" обозначил несколько направлений, которые важно обсудить президентам Джо Байдену и Владимиру Путину на встрече. Его слова прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Во-первых, лидерам нужно констатировать состояние, в котором находятся отношения России и США. Песков охарактеризовал их как "авгиевы конюшни". Во-вторых, нужно не допустить появления иностранных войск на территории Украины.

Будут ли эти слова услышаны? Вне всякого сомнения – слушают наших с той стороны внимательно. Учтены? Наверняка. Послужат ли основой для практических действий по улучшению отношений и снижению напряженности? А вот тут возникают сложности. считают эксперты.

Основная сложность, по мнению экспертов, заключается в том, что плохие отношения с Россией не считаются плохими. Чтобы это было так, они должны быть не просто плохими, а опасными. Ощущение угрозы у зарубежных партнеров отсутствует, они, наоборот, стараются оказывать свое давление, рассчитывая, что оппонент сломается.

Ранее в Белом доме рассказали, какие темы обсудят президенты Байден и Путин.

Фото: kremlin.ru