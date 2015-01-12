Эксперты прокомментировали встречу Путина с президентом ОАЭ

В опубликованной части беседы политиков был упомянут рост взаимных инвестиций, а также товарооборота, который вырос до $11,5 млрд.

Путин принял в Москве президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна. В опубликованной части беседы политиков был упомянут рост взаимных инвестиций, а также товарооборота, который вырос до $11,5 млрд, пишет Telegram-канала "Мейстер".

Неплохая цифра взаимной торговли впечатлит куда больше, если посмотреть ее в ретроспективе - ещё в 2019 году торговали на $3,5 млрд, отметили эксперты. Причина взрывного роста - параллельный импорт западных товаров через ОАЭ и реэкспорт российских.

Эмираты для нашей страны стали настоящим торговым мостом, получая с этого хорошую прибыль. И останавливаться партнеры не хотят - товарооборот планируется удвоить за 5 лет. Что вновь показывает - дружить и торговать с Россией очень выгодно. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали третий раунд переговоров между Россией и Украиной.

Фото: Официальный сайт президента РФ