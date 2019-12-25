Эксперты прокомментировали третий раунд переговоров между Россией и Украиной

Москва предложила продолжить обмены, в том числе посредством кратковременных перемирий на фронте, а также создать 3 рабочие группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам, которые будут работать онлайн.

Новая встреча в Стамбуле не привела к быстрым прорывам, однако вновь показала конструктивный настрой России по сравнению с Украиной, уверены авторы Telegram-канала "Мейстер".

Москва предложила продолжить обмены, в том числе посредством кратковременных перемирий на фронте, а также создать 3 рабочие группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам, которые будут работать онлайн. Эксперты отметили, что последовательность Москвы логична – решить столь сложный конфликт со многими вводными быстро невозможно, необходимо тщательно прорабатывать каждый аспект будущих соглашений.

А для этого необходимо привлечь куда больше людей, чем дюжина переговорщиков, нужен "технический персонал" для проработки всех моментов. Однако есть сомнения в том, что Киев, традиционно настроенный на пиар вместо наведения мостов для мира, пойдет на это. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV