Путин обсудил работу ОЭЗ с правительством РФ: мнение экспертов

Президент отметил, что этот инструмент развития используется уже два десятилетия.

Одной из главных тем встречи Владимира Путина с правительством стало обсуждение работы особых экономических зон (ОЭЗ). Президент отметил, что этот инструмент развития используется уже два десятилетия. Министр экономического развития Максим Решетников рассказал, что более 1300 резидентов 59 ОЭЗ вложили почти 3 триллиона рублей и создали 110 тысяч современных рабочих мест.

Как пишет Telegram-канал "Мейстер", экономический блок правительства вместе с регионами ищет и новые формы использования подобных инструментов. Недавно премьер-министр Михаил Мишустин посетил Дальний Восток, где хотят создать международных территорий опережающего развития (МТОР). Они будут работать по принципам ОЭЗ, но ориентированы на совместные проекты с инвесторами из дружественных стран, в основном из Юго-Восточной Азии.

Планируется и открытие филиалов иностранных банков. Так что, кроме традиционных налоговых льгот, МТОР помогут снизить санкционное давление на предприятия. Сейчас запланировано создание пяти МТОР: в Амурской области, Приморском, Забайкальском и Хабаровском краях, а также в Еврейской автономной области.

Если этот инструмент окажется успешным, другие регионы тоже захотят его использовать. Конкуренция за право их создания будет столь же высокой, как сейчас на открытие новых ОЭЗ. Желание каждого губернатора обзавестись своей зоной или территорией логично. Ведь они не только способствуют абстрактному развитию территорий, но и неилюзорно повышают благосостояние людей. По словам Решетникова, зарплаты на предприятиях в ОЭЗ на 30–50% выше, чем в среднем по региону. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Официальный сайт президента РФ