Всероссийский субботник пройдет в Выборге 24 апреля

Жителей, желающих присоединиться, обеспечат инвентарем.

В субботу, 24 апреля, в 12:00 в Выборге дадут старт масштабному мероприятию, инициированному Минстроем РФ. Участие во всероссийском субботнике примет администрация Выборгского района. Работы пройдут в историческом центре Выборга. Жителей, желающих присоединиться, обеспечат инвентарем. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

На территории Батарейной горы в 13:00 стартует экологический всероссийский марафон "Чистые игры". На марафон зарегистрировались более 150 участников.

Всероссийский субботник в Выборге также поддерживают предприятия и организации. В частности, территорию лыжной базы приведут в порядок представители СЗК "Фаворит".

Уборку дворовых территорий на набережной 40-летия ВЛКСМ, 7; Суворова, 15; Ленинградском проспекте, 2; Ленинградском шоссе, 1, 3, 11, 34, 39 организует управляющая организация, обслуживающая эти дома.

Фото: Piter.tv; пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО