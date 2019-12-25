Администрация Выборгского района призывает выборжан проголосовать за дизайн Батарейной горы

Голосование за дизайн-проект по благоустройству участка Батарейной горы откроется 26 апреля и завершится 30 мая.

В России впервые запустили единую Всероссийскую платформу по голосованию за объекты благоустройства в 2022 году. Выборг участвует в проекте Минстроя. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Голосование за дизайн-проект по благоустройству участка Батарейной горы откроется 26 апреля и завершится 30 мая. Проходить голосование будет на сайте 47.gorodsreda.ru.

В ходе уведомления о весенних субботниках администрация Выборгского района известила предприятия, организации, ТСЖ, управляющие компании об открытии единой платформы голосования. Информацию об этом рекомендовано довести до сотрудников и разместить на досках объявлений в подъездах домов.

По вопросам голосования по бесплатному номеру 8(800)600-20-13 будет работать горячая линия.

Администрация Выборгского района призывает жителей Выборга принять активное участие в выборе дизайн-проекта общественной территории на Батарейной горе.

В этом году в Выборге благоустроят Садовый сквер.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО