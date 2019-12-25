Нутрициолог рассказала о вредных свойствах сыра

Несмотря на всю пользу сыра, употреблять его можно не всем.

В сыре много белка, кальция и фосфора, однако включать его в рацион можно далеко не всем. Об этом изданию ETNT сообщил эксперт по здоровому питанию Тоби Амидор.

По словам эксперта, употреблять сыр в ограниченном количестве нужно людям с гипертонией и сердечными проблемами. Все дело в том, что натрий, который содержится в сыре, может повышать кровяное давление. Гипертоникам можно есть не более 2400 мг сыра в день, соленые сыры вообще лучше исключить из рациона.

Сыр также может увеличить уровень "плохого" холестерина. В больших количествах сыр способен привести к расстройству ЖКТ, в том числе к повышенному газообразованию, вздутию живота и запору.

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