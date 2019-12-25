Назван самый "здоровый" молочный продукт

Свою точку зрения объяснил кандидат медицинских наук, терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов.

Сыр полезнее молока и молочных продуктов по нескольким причинам. Об этом "Аргументам и фактам" рассказал кандидат медицинских наук, терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов.

Во-первых в сыре почти нет лактозы – молочного сахара. У многих людей есть непереносимость лактозы. Во-вторых, в сыре больше всего полноценного белка, хотя из-за высокой жирности он считается не самым полезным.

Гастроэнтеролог рассказал, что в Ирландии было проведено исследование, которое показало, что сыр меньше повышает уровень холестерина, чем, например, сливочное масло. Во время испытания одна группа каждый день ела чеддер, вторая – сливочное масло и обезжиренный чеддер, третья – сливочное масло с порошком казеина и препаратом кальция, которые содержатся в сыре. Рацион был составлен так, что все получали одинаковое количество казеина, молочного жира и кальция. Однако вышло, что холестерин меньше всего повышал обычный жирный чеддер.

Ранее Роскачество проверило плавленый сыр.

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