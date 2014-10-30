Петербуржцы перед 8 Марта потратились на пармскую ветчину и сыры с плесенью

Аналитики изучили предпраздничные корзины горожан и выявили необычный тренд. Вместо традиционных колбас жители выбирали деликатесы, а продажи клубники и стейков заметно выросли.

Жители Петербурга перед Международным женским днем существенно увеличили траты на продукты, отдавая предпочтение деликатесам. Результаты исследования оказались в распоряжении "Петербургского дневника".

Пик закупок пришелся на три-четыре дня до праздника. Горожане заблаговременно продумывали меню, приобретая ингредиенты для основных блюд, закусок, десертов и напитков. В корзинах чаще всего оказывались рыбные деликатесы. Женщины выбирали альтернативу привычной колбасной нарезке: продажи пармской ветчины подскочили на 16%, а вяленого мяса — на 12%.

Особым трендом года аналитики сети гипермаркетов "О"КЕЙ" назвали рост популярности десертных и деликатесных сыров. Их покупали на 15% чаще, чем в прошлом году. Наибольший спрос зафиксирован на сорта с белой плесенью (бри и камамбер) и голубой плесенью (горгонзола и дорблю). В предпраздничных закупках также активно появлялись свежая клубника, чей показатель вырос на 12%, и стейки из мраморной говядины с приростом в 11%.