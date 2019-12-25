Роскачество проверило плавленый сыр

Эксперты оценили качество продуктов семи торговых марок.

Роскачество проверило плавленный сыр. Образцы содержат меньше установленного требованиями белка и больше лактозы. Для повторного обновления рейтинга исследована продукция торговых марок Hochland, Viola, Rokler, "Карат", "Просто!", "Витако". Новым продуктов в списке стал сыр "Экомилк".

Практически во всех исследованных сырах белка меньше, чем установлено опережающими требованиями стандарта Роскачества, а лактозы, наоборот, больше. По содержанию лактозы нет замечаний только к одному сыру - Viola сообщение ведомства

Избыток лактозы говорит о том, что плавленый сыр произведен не из зрелых сыров, а из сухого молока и молочной сыворотки. В результате изготовителю пришлось добавить в состав продукта крахмал и каррагинан. Эти вещества не запрещены законом, но сказываются на вкусе сыра. Эксперты отметили улучшение качества продуктов марок Hochland, Viola и "Карат". Производители учли прошлые замечания, связанные с органолептическими показателями (по вкусу, запаху и консистенции). Содержание жиров в сырах также соответствует норме.

Рейтинг сыра "Витако" обнулен. Это произошло из-за обнаружения специалистами лаборатории в составе продукта антибиотика левомицетина в количестве, превышающем допустимые нормы Технического регламента Таможенного союза. В образце также зафиксированы замечания по массовой доле белка и лактозы, величине рН и маркировке.

Роскачество проверило минеральную воду.

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