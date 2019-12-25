Эксперты выявили нарушения у пяти торговых марок.

Роскачество проверило минеральную воду. Образцы 5 лечебных и 27 лечебно-столовых минеральных вод проверены на показатели химической безопасности, органолептики и достоверности маркировки.

Большинство продукции оказалось качественной и безопасной: содержимое упаковки соответствует указанному в маркировке. Превышения тяжелых металлов и опасных веществ не обнаружено заявление экспертов

Лечебно-столовая вода "Славяновская" и "Смирновская" (Ставропольский край) не соответствуют заявленному ГОСТу, наименованию места происхождения товара (НМПТ), ни данным в маркировке. В них обнаружено недостаточное содержание сульфат-ионов, а в последней - еще и мало кальция. В воде "Нагутская 26 мало сульфат-ионов, но их содержание соответствует ГОСТу и маркировке.

Если вода сульфатная, а сульфатов в ней недостаточно, следовательно, лечебное действие такой воды не будет иметь необходимого эффекта заявление экспертов

Лечебная вода "Нижний Кармадон" из Северной Осетии не соответствует уровню рН и минерализации, ГОСТу и маркировке. Лечебно-столовая вода "Улеймская магниевая" получила замечания по маркировке. В ней выявлено больше гидрокарбонат-ионов, чем заявлено.

По органолептическим параметрам все проверенные образцы соответствуют требованиям.

Роскачество рассказало о новых правилах маркировки питьевой воды.

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