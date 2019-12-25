Роскачество обнаружило следы антибиотиков в йогурте

Два йогурта получили знак качества.

Роскачество проверило на безопасность и качество клубничный йогурт 26 торговых марок. Об этом сообщила пресс-служба Роскачества.

Все проверенные йогурты были приготовлены из качественного молока, без растительных жиров, синтетических красителей и ароматизаторов. Также все йогурты имеют массу нетто, указанную на упаковке.

Однако в двух марках йогуртов были найдены следы антибиотиков. Это марки Valio и Danone. Как пояснили сами эксперты, молоко перед заквашиванием на заводе тщательно проверяется на наличие остатков антибиотиков. Но этих препаратов на данный момент столько много, что на заводе не всегда знают, на что конкретно нужно проверять. В компаниях позже прокомментировали исследования Роскачества и заявили, что следы антибиотиков в продукции представляют собой ничтожно малые значения, не превышающее допустимые законодательством нормы.

Самое полезное в йогурте — наличие колоний молочнокислых микроорганизмов. Эксперты Роскачества выявили несоответствие данному требованию у йогурта марки — "Савушкин". Количество белка — также важный показатель качества молока. Недостаток белка влияет на пищевую ценность продукта. Нарушение по этому показателю нашли только у торговой марки "Искренне Ваш". Также недостаток белка нашли и в йогурте торговой марки "Савушкин".

По данным исследования йогурту "Слобода" после повторного исследования (первое - 2019 года) был присвоен российский Знак качества. Лабораторные испытания 2020 года вновь подтвердили высокий уровень продукции. Также Знак качества получил йогурт марки "Снежок".

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