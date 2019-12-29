Положительное влияние оказывают пробиотики.

Специалисты объяснили, какой йогурт полезен для здоровья мужчин. Для этого ученые изучили состояние здоровья более 30 тысяч добровольцев. Они также проверили состав предлагаемых производителями йогуртной продукции. Об этом сообщил "Медиапоток".

Некоторые бактерии могут препятствовать развитию колоректальных новообразований или аденом. Если съедать по йогурту ежедневно, это уменьшит риск возникновения онкологии на 20%. К полезной продукции относится та, которая содержит в своем составе пробиотики, уничтожающие раковые клетки. К таким относятся бактерии Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus.

Ранее определена структура внеземного белка в метеорите.

