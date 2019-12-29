Определена структура внеземного белка в метеорите

Он мог образоваться более 3,6 млрд лет назад.

Впервые ученые нашли внеземной белок. Об этом заявили американские исследователи в научном издании Science Alert. Органическое вещество обнаружено внутри метеорита, упавшего на Землю более 30 лет назад.

Состав метеорита изучили при помощи системы Acfer 08с из Алжира. Ученые проверили химический состав, в котором нашли аминокислоту глицин. Она связана с железом и литием. Тест показал, что глицин не был изолированной молекулой, а являлся частью белка.Структуру назвали гемолитином. Он похож на земной белок, но имеет дейтерий (изотоп водорода). Соотношение напомнило исследователям состав долгопериодических комет. Данный белок мог сформироваться в протопланетном диске у Солнца 4,6 млрд лет назад.

Ранее в Сети появилось видео взрыва метеорита над Беринговым морем.