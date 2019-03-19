В Сети появилось видео взрыва метеорита над Беринговым морем

Метеорит взорвался в декабре 2018 года.

В Сети появилось видео полета метеорита, взорвавшегося в декабре над Беринговым морем у берегов Камчатки. Видео опубликовали на YouTube-канале.

На кадрах виден след от небесного тела, а на приближенных снимках запечатлен момент взрыва. Взрыв был зафиксирован военными спутниками США на высоте 25,6 километра над поверхностью Земли.

Мощность взрыва была в десять раз сильнее, чем у взорвавшейся атомной бомбы в Хиросиме в 1945 году. По данным НАСА, метеорит взорвался недалеко от линии маршрута гражданских самолетов.

Ранее на Piter.TV: Ровно шесть лет назад в Челябинске упал метеорит.

Фото и видео: AstroAlert/ YouTube