Иммунолог Болибок рассказал о вреде популярных напитков

Иммунолог рекомендует внимательно читать составы напитков, контролировать их потребление и проконсультироваться с врачом, если имеются хронические заболевания.

Популярность необычных напитков, которые раньше ассоциировались с экзотикой или специфичными группами потребителей, стремительно растёт в России. Люди охотно покупают яркие энергетики и японский чай матча, полагаясь на красивую упаковку и рекламные лозунги, забывая о возможных последствиях для организма, о которых некоторые узнают слишком поздно, отмечает spb.aif.ru.

Один из недавних случаев потряс даже опытных медиков. Молодой парень-геймер из Петербурга на протяжении многих лет выпивал несколько банок энергетиков каждый день, стремясь поддержать энергию во время длительных игровых сеансов. Вскоре молодой человек столкнулся с серьёзными проблемами со здоровьем: сначала развился острый панкреатит, а позднее воспаление поджелудочной железы приобрело катастрофический характер — началось аутолизирование тканей органа. Последствия воспаления привели к развитию тяжёлой формы полинейропатии, повреждению нервных волокон и утрате способности ходить собственными ногами. Процесс реабилитации обещает быть долгим и сложным.

Медицинские специалисты напоминают, что энергетики — это не просто напиток с повышенным содержанием кофеина. Подобные напитки содержат большие концентрации стимулирующих компонентов: кофеина, сахара, таурина и прочих добавок. Постоянное потребление подобных продуктов создаёт дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, желудок, кишечник и центральную нервную систему.

Опасность кроется не только в ярко окрашенных энергетиках. Например, чай матча, традиционно считающийся символом здорового образа жизни, способен негативно влиять на организм. Как объясняет врач-иммунолог Владимир Болибок, в чае матча присутствует большое количество танинов, мешающих усваиванию негемового железа растительного происхождения.

Это обстоятельство незаметно для любителей мяса и продуктов, богатых витамином C, но представляет особую опасность для веганов, лиц с заболеваниями желудка и женщин с интенсивными месячными кровотечениями. Недостаточное поступление железа способно вызвать анемию, сопровождающуюся слабостью, усталостью, головокружением, ухудшением состояния кожи, волос и ногтей. В Японии данную проблему решают простым способом: чашечку матча принято пить отдельно от приёма пищи, предотвращая негативное влияние танинов на всасывание полезных элементов.

Иммунолог рекомендует внимательно читать составы напитков, контролировать их потребление и проконсультироваться с врачом, если имеются хронические заболевания. История молодого жителя Петербурга служит наглядным уроком, демонстрируя, какую высокую цену иногда приходится платить за увлечение трендовыми напитками.

Ранее мы сообщили о том, что в морском порту Петербурга запретили ввоз почти 800 тонн индийского риса.

Фото: freepik (pikisuperstar)