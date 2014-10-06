Петербургские врачи спасают 22-летнего геймера, который стал инвалидом из-за энергетиков

Процесс разрушения поджелудочной железы запустил некротические изменения.

Медики из Петербурга борются за восстановление двигательной способности 22-летнего Артема, чьи нижние конечности перестали функционировать вследствие чрезмерного употребления энергетических напитков. Об этом 78.ru рассказали сам пациент и его мать.

Женщина сообщилп, что трудности со здоровьем у сына появились 6 лет назад, когда подросток увлекся онлайн-играми. Желая повысить концентрацию и работоспособность, молодой человек регулярно употреблял энергетики, причем дозировка увеличивалась с течением времени — с одной бутылки дошло до трёх ежедневно, причём нередко на пустой желудок. Подобное поведение к началу 2024 года привело к серьёзным осложнениям — разрушению тканей поджелудочной железы и повреждению нервных волокон ног.

Процесс разрушения поджелудочной железы запустил некротические изменения. Последствия распространились на внутренние органы, негативно сказавшись на работе печени, селезенки, нервной системы и вызвав потерю голоса. Позже возникла потеря чувствительности нижних конечностей.

Сегодня пациент проходит длительный восстановительный курс лечения. Специалисты рассчитывают, что парень вновь обретёт способность самостоятельно передвигаться спустя полгода-год. Что касается восстановления функционирования поджелудочной железы, врачи воздерживаются от однозначных прогнозов ввиду тяжести заболевания.

Ранее в Педиатрическом университете рассказали о юных пациентах, серьёзно пострадавших в ДТП.

Фото: Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура