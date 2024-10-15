В Педиатрическом университете рассказали о юных пациентах, серьёзно пострадавших в ДТП

Врачи продолжают борьбу за жизнь и здоровье другого подростка, попавшего в серьёзную аварию 2 ноября при управлении питбайком.

Пресс-служба Педиатрического университета поделилась информацией о поступивших пациентах, пострадавших в результате несчастных случаев на дорогах.

В ночь с 12 на 13 ноября в клинику университета обратился подросток, получивший повреждения при столкновении на электросамокатах около станции метро "Дыбенко". Молодой человек потерял сознание, и, очнувшись на дороге, не вспомнил момента аварии. Родственники незамедлительно привезли пострадавшего в приёмное отделение больницы. Осмотрев пациента, врачи выявили незначительные ушибы левых околоушной и надключичной областей, а также мягкие ткани крестцовой зоны. После тщательной диагностики врачами принято решение отпустить подростка домой под наблюдение районных медицинских служб.

Ещё один случай произошёл вечером 12 ноября, когда подросток перешёл дорогу на зелёный сигнал светофора в Калининском районе и был сбит автомобилем. Пациент заявил медикам, что не получал ударов головы и не испытывал симптомов тошноты или головокружения. Прибывшая бригада скорой помощи немедленно доставила парня в детский стационар Педиатрического университета. Доктора установили диагноз закрытого перелома первой фаланги пятого пальца правой руки, назначив госпитализацию подростка в хирургическое отделение №2.

Кроме того, врачи продолжают борьбу за жизнь и здоровье другого подростка, попавшего в серьёзную аварию 2 ноября при управлении питбайком. Во время происшествия парень перелетел через капот автомобиля на расстояние 4 м, испытав двойное воздействие силы удара: сначала от контакта с транспортным средством, затем от падения на землю. Диагностика выявила тяжёлые множественные повреждения: перелом тазовых костей, ушиб почки, черепно-мозговую травму и травму грудной клетки. Наиболее критичным оказалось наличие расслаивающей аневризмы дуги аорты, обнаруженной при КТ-исследовании.

Многопрофильные хирурги университета смогли решить сложную медицинскую проблему, установив три стент-графта, полностью закрыв отверстия и изолировав аневризму от кровоснабжения. Заведующий отделением реанимации Евгений Фелькер уточнил, что пациент остаётся в стабильно тяжёлом состоянии, дыхание самостоятельное. Усилия врачей направлены на восстановление утраченных двигательных способностей подростка.

В конце октября в клинику Педиатрического университета поступили 10 пациентов из разных уголков страны.

Фото: сайт Педиатрического университета