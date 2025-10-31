В конце октября в клинику Педиатрического университета поступили 10 пациентов из разных уголков страны

Ежегодно в университете выполняется около 18 тыс. хирургических вмешательств.

В конце октября в Клинике Педиатрического университета начались поступления маленьких пациентов из различных регионов России, пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу медицинского вуза.

В эндокринологическое отделение поступили четыре ребёнка с впервые обнаруженным сахарным диабетом из населённых пунктов Ленинградской области: Бокситогорск, Кингисепп, Выборг и Волосовский район. Один из детей, страдающий от диабетического кетоацидоза, был экстренно госпитализирован в реанимационное отделение. Медицинские специалисты клиники стабилизировали состояние всех детей и подобрали адекватную терапевтическую программу.

Без предварительного обращения в приёмное отделение, 23 октября в реанимацию поступила 12-летняя девочка из Вологодской области с серьёзной патологией сосудов головы и шеи — артериовенозной мальформацией. Неделю назад в онкогематологическое отделение поступили ещё трое маленьких пациентов из других регионов.

Так, 16-летняя девушка из Псковской области приехала для операции по удалению тромба из туннельного катетера. Лечение потребовали также 13-летний мальчик из Сыктывкара с паравертебральной нейрофибромой и 6-летняя девочка из Великого Новгорода с раком почек — нефробластомой.

Кроме того, в клинике проходят обследование подростки с редкими заболеваниями: юноша из Лодейнопольского района с генетически обусловленным снижением иммунитета и патологиями дыхательных путей, а также пациент из Санкт-Петербурга с необъяснимым поражением лёгких. Всем пациентам предстоят глубокие медицинские исследования и последующая терапия.

Ежегодно в университете выполняется около 18 тыс. хирургических вмешательств, при этом около 70% пациентов приезжают из других регионов России, подчеркнул ректор Педиатрического университета Дмитрий Иванов.

Фото: Telegram / Новости Педиатрического университета