Михаил Мурашко открыл памятник "Надо жить" в СПбГПМУ

В Петербурге появился памятник блокадной матери его установили в СПбГПМУ.

В Санкт-Петербурге 19 сентября открыли памятник блокадной матери "Надо жить" на территории Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. В церемонии участвовал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

На открытии также присутствовали ректор СПбГПМУ Дмитрий Иванов, руководитель Росздравнадзора Татьяна Семенова и ректор Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Петр Глыбочко. Участники подчеркнули историческую значимость памятника для города и вуза, поскольку Педиатрический институт во время блокады продолжал работать и помогал детям Ленинграда.

В 2025 году университет отметит свое 100-летие. Сегодня в вузе обучаются более 10 тыс. студентов и ординаторов. На базе учреждения действует крупнейшая федеральная детская клиника России на 1 000 коек. По итогам 2024 года врачи СПбГПМУ оказали помощь 40 тыс. пациентов и выполнили свыше 15 тыс. операций.

Фото: Правительство России