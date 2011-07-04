В морском порту Петербурга запретили ввоз почти 800 тонн индийского риса

В морском порту Петербурга сотрудником Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора обнаружено несоответствие установленным требованиям при контроле качества и безопасности ввозимого зерна и продуктов его переработки. В частности, выявлено нарушение при оформлении документации на три партии индийского риса общим весом 780 тонн.
Проведённая проверка показала, что необходимые декларации соответствия и соответствующие протоколы лабораторных испытаний отсутствуют, что нарушает положения Технического регламента Таможенного союза, регулирующего безопасность пищевых продуктов.
В соответствии с нормами действующего российского законодательства, вышеуказанные партии индийского риса не подлежат допуску на территорию России.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге приостановили ввоз крупной партии индийского кунжута из-за нарушений.
