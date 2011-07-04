  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В морском порту Петербурга запретили ввоз почти 800 тонн индийского риса
Сегодня, 16:54
69
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В морском порту Петербурга запретили ввоз почти 800 тонн индийского риса

0 0

Проведённая проверка показала, что необходимые декларации соответствия и соответствующие протоколы лабораторных испытаний отсутствуют.

В морском порту Петербурга сотрудником Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора обнаружено несоответствие установленным требованиям при контроле качества и безопасности ввозимого зерна и продуктов его переработки. В частности, выявлено нарушение при оформлении документации на три партии индийского риса общим весом 780 тонн.

Проведённая проверка показала, что необходимые декларации соответствия и соответствующие протоколы лабораторных испытаний отсутствуют, что нарушает положения Технического регламента Таможенного союза, регулирующего безопасность пищевых продуктов.

В соответствии с нормами действующего российского законодательства, вышеуказанные партии индийского риса не подлежат допуску на территорию России. 

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге приостановили ввоз крупной партии индийского кунжута из-за нарушений.

Фото: Pxhere

Теги: россельхознадзор, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии