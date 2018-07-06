  1. Главная
В Петербурге приостановили ввоз крупной партии индийского кунжута из-за нарушений
Сегодня, 21:52
Инспекторы Россельхознадзора не допустили на рынок 28 тонн продукции.

В морском порту Санкт-Петербурга специалисты Россельхознадзора выявили нарушения при ввозе 28 тонн кунжута, прибывшего из Индии. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления ведомства.

Во время проведения фитосанитарного контроля инспекторы обнаружили, что в документации на партию отсутствует полный перечень лабораторных исследований, подтверждающих качество и безопасность продукции. В частности, в представленных материалах не было сведений о проверке семян на наличие клещевины и белены.

В связи с нарушениями требований российского законодательства ввоз кунжута на территорию страны был приостановлен. Партия не допущена к обращению на внутреннем рынке до устранения выявленных несоответствий, уточнили в Россельхознадзоре.

Фото: freepik

