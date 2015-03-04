В Петербурге прокуратуре вернули дело иностранца, попытавшегося ввезти в РФ мармелад с марихуаной

Мужчине вменяется ч. 1 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств).

Московский районный суд Петербурга 29 июля вынес постановление по уголовному делу в отношении немца Патрика Шебеля. Ему вменяется ч. 1 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств), рассказала руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева 1 августа.

Фигурант пытался ввезти в РФ мармеладных мишек, содержащих марихуану, зимой этого года. Суд вернул уголовное дело прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ в связи с наличием обстоятельств, указывающих на более тяжкую квалификацию.

Напомним, 38-летнего иностранца задержали сотрудники Пулковской таможни. Мужчина летел из Гамбурга в Стамбул с транзитной остановкой в Петербурге к знакомой по интернет-переписке.

Немец не отрицал факт перевозки "особых сладостей" и пояснил, что купил 10 конфет с марихуаной в специализированном магазине. Мужчина употреблял мармеладки "для спокойного сна", а таможенные органы других стран никаких претензий пассажиру по данному факту не предъявляли.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге задержали мужчину с килограммом марихуаны.

Фото: пресс-служба СЗТУ