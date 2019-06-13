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В каюте иностранного корабля в порту Петербурга нашли гашиш
Сегодня, 10:36
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В каюте иностранного корабля в порту Петербурга нашли гашиш

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В отношении приезжего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ.

Транспортные полицейские пресекли контрабанду наркотических средств в порту Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО 14 ноября. 

Во время оперативно-розыскных мероприятий в каюте иностранного морского корабля нашли стеклянную банку с маркировкой BADASS. Внутри нее находилось спрессованное вещество бурого цвета. Экспертиза показала, что содержимое – 97,5 граммов гашиша.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических веществ в крупном размере). Его арестовали. 

Ранее мы рассказывали о том, что у 43-летнего петербуржца изъяли гашиш и кокаин. 

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Теги: контрабанда наркотиков, порт петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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