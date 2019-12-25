Медики спрогнозировали возможность третьей волны коронавируса в Петербурге

Не исключается возможность наступления третьей волны.

В Петербурге постепенно снижается суточная статистика по заразившимся коронавирусом. При том на данный момент в городе сохраняется вероятность третьей волны распространения. Об этом сообщили "Невские Новости".

К такому мнению пришли специалисты, сравнив Россию со странами Европы. Новая вспышка заболеваемости коронавирусом зафиксирована в Бельгии, Франции, Италии, Австрии. При этом темпы вакцинации в этих странах достаточно высокие и кое-где намного опережают российские.

Не исключено, что третья волна будет. Статистика действительно чуть-чуть подрастает — по госпитализациям, например. Лев Авербах, глава петербургской частной скорой помощи Coris

При этом специалист подчеркнул, что сейчас точные прогнозы по поводу третьей волны никто дать не может.

В это же время директор "Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций" Георгий Викулов заявил о том, что в России ситуация иная и новый всплеск может не начаться.

На данный момент в Петербурге для зараженных коронавирусом пациентов работают 14 стационаров — 12 городских и 2 федеральных. Всего в городе развернуто 5 347 инфекционных коек, из них свободно 915 мест. При этом потери от коронавируса в Петербурге сравнимы с небольшой войной.

Фото: Piter.tv