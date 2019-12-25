Потери от коронавируса в Петербурге сравнимы с небольшой войной

В настоящий момент город вышел на "стабильное плато".

Аналитик Александр Драган в интервью изданию "Доктор Питер" заявил, что уровень заболевания коронавирусом в Петербурге понемногу снижается. За последнюю неделю оперативный штаб зафиксировал в городе число новых случаев заражения от 708 до 717 ежедневно. Эти цифры сравнимы с концом сентября 2020 года.

По словам эксперта, в январе-феврале 2021 года в Петербурге также наблюдался спад заболеваемости, который остановился в марте. Сейчас ситуация с коронавирусом в городе достигла "стабильного плато". Драган считает, что третья волна возможна в регионах, где наблюдалась более низкая заболеваемость.

Что касается смертности, то она пока остается на высоком уровне. Специалисты обращают внимание, что у многих КОВИД протекает в более тяжелой форме. При этом манипуляций со статистикой стало меньше. Аналитик сопоставил потери от коронавируса с небольшой войной при любом подсчете.

Ранее мы писали, что коллективный иммунитет к коронавирусу в Петербурге может сформироваться к лету.

Фото: Piter.TV