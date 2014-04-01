Коллективный иммунитет к коронавирусу в Петербурге может сформироваться к лету

Петербург может выйти на рубеж коллективного иммунитета к коронавирусу уже к июню. О таких ожиданиях журналистам рассказал вице-губернатор Владимир Княгинин в пятницу.
Основания полагать именно такие даты властям дает количество переболевших ковидом, а также темпы вакцинации. Также Княгинин отметил, что город вышел из жестких ограничений, поэтому будет проводить грядущие крупные мероприятия вживую, не в онлайн-формате. Речь идет о Петербургском международном экономическом форуме, чемпионате Европы по футболу и других событиях. Вице-губернатор подчеркнул, что решения о проведении мероприятий в том или ином формате в любом случае будут приниматься по ситуации.
Также мы сообщали, что в Петербурге число больных коронавирусом в марте уменьшилось на 32%.
Фото: Piter.TV
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