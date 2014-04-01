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Коллективный иммунитет к коронавирусу в Петербурге может сформироваться к лету
Сегодня, 8:09
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himif

Коллективный иммунитет к коронавирусу в Петербурге может сформироваться к лету

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Уже в июне город может выйти на рубеж коллективного иммунитета.

Петербург может выйти на рубеж коллективного иммунитета к коронавирусу уже к июню. О таких ожиданиях журналистам рассказал вице-губернатор Владимир Княгинин в пятницу.

Основания полагать именно такие даты властям дает количество переболевших ковидом, а также темпы вакцинации. Также Княгинин отметил, что город вышел из жестких ограничений, поэтому будет проводить грядущие крупные мероприятия вживую, не в онлайн-формате. Речь идет о Петербургском международном экономическом форуме, чемпионате Европы по футболу и других событиях. Вице-губернатор подчеркнул, что решения о проведении мероприятий в том или ином формате в любом случае будут приниматься по ситуации.

Также мы сообщали, что в Петербурге число больных коронавирусом в марте уменьшилось на 32%.

Фото: Piter.TV

Теги: covid-19, коллективный иммунитет, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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vimes
Сегодня 8:48

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