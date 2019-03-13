В комтрансе сказали, с чем точно не связано возгорание автобусов в Петербурге

В городе с начала лета зафиксировали минимум 5 пожаров в автобусах.

Возгорание автобусов в Петербурге никак не связано с газовой аппаратурой и топливом. Об этом изданию "Петербургский дневник" заявил врио главы комитета по транспорту Валентин Енокаев.

Промежуточная экспертиза показала, что возгорание не связано ни с газовой аппаратурой, ни с топливом. В баллонах при полном выгорании автобуса даже остается газ. Вячеслав Енокаев.

По словам чиновника, конструкторы и представители производителей изучают обстоятельства возникновения пожаров. Он отметил, что подобных происшествий не должно происходить.

Напомним, случаев возгорания в Петербурге было зафиксировано уже как минимум 5.

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