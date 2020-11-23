Полиция возбудила уголовное дело после стрельбы у заведения на Казанской

Мужчина выстрелил в охранника из травматического оружия, после чего был избит неизвестными.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство" после конфликта между посетителем клуба и охранником на Казанской улице. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Инцидент произошел около 22 часов 22-го ноября у дома №22. Во время внезапной ссоры мужчина 1985-го года рождения выстрелил из травматического пистолета в охранника заведения, после чего попытался скрыться, но его избили неизвестные.

В результате обоим участникам конфликта оказали медицинскую помощь. Полицейские изъяли травматический пистолет и газовый баллончик. Стрелявшего мужчину доставили в отдел полиции.

Также полиция ищет злоумышленников, которые избили мужчину и уехали на авто.

Видео: Piter.TV