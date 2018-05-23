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В Киришах возбудили уголовное дело из-за нападения бездомных собак на ребёнка
Сегодня, 16:09
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Киришах возбудили уголовное дело из-за нападения бездомных собак на ребёнка

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Расследование уголовного дела продолжается.

В Киришах по сообщению в соцсетях о нападении бездомных собак на девочку возбуждено уголовное дело.

По данному факту следственным отделом по г. Кириши СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

Следствием установлено, что должностными лицами администрации Киришского муниципального района должным образом не обеспечено выполнение муниципального контракта по обращению с животными без владельцев. В результате допущенной халатности 3 декабря 2024 года произошло нападение на 9-летнюю девочку трех собак, которых спугнули проходившие мимо взрослые люди. Каких-либо повреждений ребенок не получил.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: pxhere

Теги: дети, кириши, собаки
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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