В Киришах бездомные собаки напали на 9-летнюю девочку

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по данной информации.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о нападении стаи безнадзорных собак на малолетнюю Киришах Ленинградской области.

В соцсетях сообщается, что 3 декабря в городе Кириши стая бездомных собак напала на девятилетнюю девочку, пытаясь укусить. Помощь школьнице оказал прохожий, отогнавший агрессивных животных. Отмечается, что мер к отлову безнадзорных собак не принимается.

В СУ СК России по Ленинградской области организована процессуальная проверка.

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