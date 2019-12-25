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В Киришах бездомные собаки напали на 9-летнюю девочку
Сегодня, 17:01
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Киришах бездомные собаки напали на 9-летнюю девочку

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по данной информации.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о нападении стаи безнадзорных собак на малолетнюю Киришах Ленинградской области.

В соцсетях сообщается, что 3 декабря в городе Кириши стая бездомных собак напала на девятилетнюю девочку, пытаясь укусить. Помощь школьнице оказал прохожий, отогнавший агрессивных животных. Отмечается, что мер к отлову безнадзорных собак не принимается. 

В СУ СК России по Ленинградской области организована процессуальная проверка.

Фото: pxhere

Теги: дети, нападение, собаки
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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