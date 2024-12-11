На набережной Обводного канала восстановили звенья решетки

Металлическое ограждение пострадало 18 января 2025 года в результате ДТП.

Специалисты компании "Мостотрест" закончили восстановление секций ограды набережной Обводного канала возле дома 72, вернув на место оригинальные элементы решетки, сообщает пресс-служба организации.

Металлическое ограждение пострадало 18 января 2025 года в результате ДТП, когда в него врезался легковой автомобиль.

После инцидента на месте было временно установлено защитное ограждение.

Ранее мы сообщили о том, что мосты Петербурга от снега чистят 106 единиц уборочной техники.

Фото: Telegram / Мосты Петербурга