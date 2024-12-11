Мосты Петербурга от снега чистят 106 единиц уборочной техники

Прежде всего, дорожные службы занимаются очисткой и обработкой противолёдными реагентами проезжих частей мостов, путепроводов, транспортных развязок.

Петербург переживет потепление с дождливым снегопадом: по данным метеорологов, с Рождества выпало более десяти сантиметров осадков. Весь этот период дорожные службы вели активную работу днем и ночью, как сообщают в пресс-службе "Мостотреста".

Прежде всего, дорожные службы занимаются очисткой и обработкой противолёдными реагентами проезжих частей мостов, путепроводов, транспортных развязок. Особенно тщательно очищаются спуски подземных пешеходных переходов, тротуары и пешеходные дорожки.

Для очистки и транспортировки снега на территории объектов "Мостотреста" 10 января было использовано 106 единиц специализированной техники, 31 единица малой механизации и привлечено 140 рабочих для выполнения ручной работы.

Ранее мы сообщили о том, что демонтаж торгового павильона начали у станции метро "Приморская".

Фото: Telegram / Мосты Петербурга