Демонтаж торгового павильона начали у станции метро "Приморская"

Речь идет о павильоне, который использовалось юридическим лицом после окончания срока аренды и без наличия необходимой документации.

В пятницу, 10 января, сотрудники Комитета по контролю за имуществом (ККИ) начали ликвидацию нелегального торгового объекта площадью более 200 квадратных метров вблизи станции метро "Приморская" в Василеостровском районе Петербурга.

Вопрос о незаконной торговле у "Приморской" находилась под особым контролем после многочисленных жалоб местных жителей. Речь идет о павильоне, который использовалось юридическим лицом после окончания срока аренды и без наличия необходимой документации.

Представители ККИ выявили следующие нарушения: незаконное использование земельного участка, отсутствие кассовых аппаратов (что противоречит требованиям 54-ФЗ), несанкционированная торговля и несоблюдение закона о запрете курения (15-ФЗ. Также в комитете заявили, что против бывшего арендодателя земельного участка будут предприняты юридические меры для возврата средств, потраченных на снос объекта.

Ранее мы сообщили о том, что в ходе рейдов по борьбе с незаконной торговлей в Петербурге закрыли 19 точек.

Видео: ККИ