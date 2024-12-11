В ходе рейдов по борьбе с незаконной торговлей в Петербурге закрыли 19 точек

Мероприятия охватили Центральный, Московский, Калининский, Выборгский, Адмиралтейский, Красносельский и Невский районы.

В новогодние праздники сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга и ЦПЭИГИ провели рейды по борьбе с незаконной уличной торговлей. Об этом рассказали в ведомстве 9 января.

Мероприятия охватили Центральный, Московский, Калининский, Выборгский, Адмиралтейский, Красносельский и Невский районы. Мобильные группы патрулировали исторический центр города, включая Невский проспект, набережную канала Грибоедова, а также окрестности главных достопримечательностей. В результате ликвидировали 19 незаконных торговых точек.

На Дворцовой площади закрыли две точки с горячими напитками и продуктами питания и стойки с сувенирами и рекламой экскурсий, а у станции "Проспект Ветеранов" – семь точек с трикотажной продукцией. На "Проспекте Просвещения" больше не работают три точки по продаже елочных букетов, а на "Проспекте Большевиков" – семь точек с продуктами питания, соленьями, бытовой продукцией, стельками и вязаными изделиями.

Ранее на Piter.TV: рейды по пресечению торговли на незаконных елочных базарах прошли в девяти районах Петербурга.

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга