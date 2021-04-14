В Воронеж прибыли "Искандеры" для подготовки к участию в параде Победы

В Воронеж прибыли четыре комплекса "Искандер". Об этом сообщает сайт Минобороны России. В ведомстве уточнили, что техника примет участие в грядущем параде Победы.
"Искандеры" были доставлены из Курска в Воронеж железнодорожным транспортом. Также сообщается, что перед маршем все расчёты ракетных комплексов прошли добровольную вакцинацию против COVID-19.
Всего в параде Победы примет участие 10 единиц этой техники. Остальные "Искандеры" прибудут позже.
В пресс-службе Западного военного округа уточнили, что всего в параде Победы в Воронеже будут задействованы 79 единиц военной техники.
Ранее Алиев заявил, что обсуждал с Путиным ситуацию с "Искандерами".
Видео: YouTube / rusvesna. su1945
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