Волонтеры помогают петербуржцам принять участие в голосовании за объекты благоустройства города

Добровольцы расскажут о том, какие территории вынесены на голосование, а также могут помочь проголосовать.

В Петербурге продолжается голосование за территории, которые нужно благоустроить в первую очередь. Принять участие в голосовании горожанам помогают волонтеры. Об этом сообщила пресс-служба администрации Центрального района.

Голосование проходит на сайте 78.gorodsreda.ru. Также можно отдать свой голос через свой профиль на Госуслугах. Те, кто не пользуются Интернетом, могут получить всю информацию от волонтера, а также проголосовать с помощью него. Проголосовать с помощью волонтера можно по номеру телефона – его необходимо сообщить добровольцу вместе со своими ФИО. После этого на него поступит звонок, чтобы подтвердить номер.

Волонтеры работают с 12:00 до 20:00 в 19 секторах МФЦ, а также с 08:30 до 09:30 и с 18:30 до 19:30 в вестибюлях станций "Садовая", "Невский проспект-1", "Московская", "Лиговский проспект", "Гражданский проспект", "Адмиралтейская", "Технологический институт", "Гостиный Двор", "Площадь Александра Невского", "Горьковская". На выходных их можно встретить в некоторых торговых центрах.

Отдать свой голос можно только за одну общественную территорию. В голосовании смогут принять участие все граждане старше 14 лет. Оно будет длиться до 30 мая.

Ранее губернатор Петербурга перечислил наиболее значимые проекты благоустройства общественных пространств в 2021 году.

Фото: ВКонтакте / Центральный район Санкт-Петербурга

