С понедельника петербуржцы могут выбрать, какую территорию благоустроить

Голосовать могут граждане старше 14 лет.

С понедельника, 26 апреля, стартует Интернет-голосование за общественные территории, которые нужно благоустроить в первую очередь. Отдать свой голос можно только один раз.

Голосование будет длиться до 30 апреля 2021 года на сайте федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Для начала необходимо выбрать свое муниципальное образование, ознакомиться со списком объектов для голосования. Затем войти через Госуслуги или зарегистрироваться, указав свои личные данные. После этого можно будет выбрать из списка территорию или дизайн-проект благоустройства, которую, по вашему мнению, нужно привести в порядок или реализовать в первую очередь.

В голосовании участвуют все муниципальные образования.

Губернатор Петербурга перечислил наиболее значимые проекты благоустройства общественных пространств в 2021 году.

Фото: Piter.TV