Петербуржцев приглашают стать волонтерами во время второго этапа транспортной реформы

Волонтеры будут помогать пассажирам и объяснять работу новой маршрутной сети.

В Петербурге уже 1 июня стартует второй этап транспортной реформы. Комитет по транспорту приглашает волонтёров, которые будут помогать пассажирам и объяснять работу новой маршрутной сети. Об этом сообщила пресс-служба Комтранса.

С помощью размещённых на остановках карт и данных сервиса "Яндекс. Карты" волонтёры помогут построить оптимальный маршрут. За каждым волонтёром будет закреплен один из 200 остановочных пунктов. Занятость 1-3 июня – с 7:00 до 11:00, 4-5 июня – с 9:00 до 13:00.

За свою помощь волонтеры получат благодарственное письмо, запись в волонтёрскую книжку, сувенир и уникальный носитель проездного "Подорожник". Отличившиеся смогут претендовать на ведомственную награду.

Также петербуржцам рассказали, как получить парковочные разрешения перед расширением платной зоны.

Фото: Piter.tv