Петербуржцам рассказали, как получить парковочные разрешения перед расширением платной зоны

Отмечается, что на одну квартиру может быть оформлено не более двух парковочных разрешений.

С 1 июня жители Центрального района Петербурга смогут оформить парковочное разрешение. Об этом сообщила пресс-служба Комтранса.

С 1 июля зона платной парковки заработает ещё на 56 улицах Центрального района. За месяц до этого начнется оформление льготных парковочных разрешений.

Парковочное разрешение жителя оформляется на ТС, принадлежащее:

- собственнику жилого помещения, расположенного в границах зоны платной парковки, или доли в нем;

- лицу, зарегистрированному в жилом помещении, расположенном в границах зоны платной парковки.

Отмечается, что на одну квартиру может быть оформлено не более двух парковочных разрешений. Что касается коммунальных квартир, то не более 1 разрешения на 1 квитанцию о квартплате.

Заявку можно подать на Госуслугах или в МФЦ.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха