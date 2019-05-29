С 1 июля платная парковка появится в четырёх муниципалитетах Петербурга

Это касается муниципальных образований в Центральном районе города.

С 1 июля в четырёх муниципалитетах Петербурга появится платная парковка. Проект постановления опубликовал комитет по транспорту.

Это касается муниципальных образований в Центральном районе города. Там уже ко второму летнему месяцу появятся знаки, аппараты для оплаты парковочного места.

В МО "Смольнинское" платная парковка появится на 90 участках, в МО "Литейный округ" и "Владимирский округ" – на 39 участках, в МО "Лиговка-Ямская" – на 24 участках.

С 1 июля зона платной парковки будет расширяться в три этапа:

- с 1 июля на 56 улиц в Центральном районе,

- с 1 сентября на весь Центральный район,

- с 1 ноября на весь Адмиралтейский район.

Ранее петербуржцам рассказали, куда жаловаться на электросамокаты. Оставить жалобу петербуржцы могут по телефону 8(812)240-75-85. Необходимо сообщить адрес и время, а также описать проблему: брошенный самокат, парковка в неположенном месте и др.

Фото: Piter.tv