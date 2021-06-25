Петербуржцам рассказали, куда жаловаться на парковку самокатов

Оставить жалобу петербуржцы могут по телефону 8(812)240-75-85.

В Петербурге возобновил работу контактный центр для обращений граждан по вопросам нарушений правил пользования средствами индивидуальной мобильности, включая парковку самокатов в неположенных местах. Об этом сообщила пресс-служба Комтранса.

Оставить жалобу петербуржцы могут по телефону 8(812)240-75-85. Необходимо сообщить адрес и время, а также описать проблему: брошенный самокат, парковка в неположенном месте и др. Информацию передадут в компанию кикшеринга.

После проверки предоставленной информации оператор сервиса аренды может оштрафовать нарушителя.

Ранее запуск единого приложения для аренды самокатов отложили в Петербурге.

Фото: Piter.tv