Запуск единого приложения для аренды самокатов отложили в Петербурге

В ведомстве уточнили, что проект продолжает развиваться "с поправкой на новые социально-экономические условия".

В Петербурге отложили запуск сервиса единой платформы для аренды электросамокатов "Я в пути". Его планировали открыть в апреле этого года. Об этом 29 марта сообщает "Peterburg2" со ссылкой на пресс-службу вице-губернатора Сергея Казарина и городской комитет по транспорту.

В ведомстве уточнили, что проект продолжает развиваться "с поправкой на новые социально-экономические условия". Известно, что с помощью этого приложения пользователи могли бы прокладывать комбинированный маршрут, например, самокат и велосипед, а также находить место для парковки транспорта и оплачивать аренду.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге запретили оставлять электросамокаты ближе 15 м от остановок. В документе обозначили места для снижения скорости или запрета проезда. Также предусматривается запрет на парковку устройств на газонах и в иных местах, где создаются препятствия для пешеходов и транспорта.

Фото: Piter.tv

