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Володин заявил о запрете на выезд из РФ состоящим на воинском учете
Сегодня, 11:00
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Володин заявил о запрете на выезд из РФ состоящим на воинском учете

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По словам спикера Госдумы, норма прописана в законе.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что гражданам, которые состоят на воинском учете, не имеют права покидать место жительства без разрешения военных комиссариатов. Это требование действует с момента объявления мобилизации. Об этом депутат написал в своем Telegram-канале.

Он сослался на 21 статью Федерального закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации". По словам Володина, нормой закона должны руководствоваться все военнообязанные.

Ситуацию Вячеслав Володин решил прояснить в связи с тем, что на информационных ресурсах даются разные разъяснения по этому поводу. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Северной Осетии ввели режим повышенной готовности. 

Фото: YouTube / ParlamentRU

Теги: воинский учет, володин, выезд из рф
Категории: Лента новостей, Новости России,

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