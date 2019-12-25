Володин заявил о запрете на выезд из РФ состоящим на воинском учете

По словам спикера Госдумы, норма прописана в законе.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что гражданам, которые состоят на воинском учете, не имеют права покидать место жительства без разрешения военных комиссариатов. Это требование действует с момента объявления мобилизации. Об этом депутат написал в своем Telegram-канале.

Он сослался на 21 статью Федерального закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации". По словам Володина, нормой закона должны руководствоваться все военнообязанные.

Ситуацию Вячеслав Володин решил прояснить в связи с тем, что на информационных ресурсах даются разные разъяснения по этому поводу.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Северной Осетии ввели режим повышенной готовности.

Фото: YouTube / ParlamentRU