Владельцев электросамокатов могут обязать получить водительские права

Депутаты планируют детально рассмотреть предложения в ближайшее время.

В Государственную думу поступили инициативы Следственного комитета РФ, предлагающие включить электросамокаты в категорию транспортных средств и ввести правила их использования. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

Среди ключевых предложений — предоставление права на управление электросамокатами лицам, достигшим 16-летнего возраста, а также отнесение средств индивидуальной мобильности (СИМ) к категориям транспортных средств "М" (мопеды) и "А" (мотоциклы) в зависимости от мощности электродвигателя.

Также среди инициатив — распространение термина "водитель" на пользователей электросамокатов, введение аналога ОСАГО для таких средств передвижения и ограничение использования аудиосигналов у электросамокатчиков и велосипедистов.

Предложения СК РФ направлены на повышение безопасности на дорогах, где электросамокаты становятся всё более популярными. Регулирование их использования, по мнению авторов инициатив, поможет снизить количество аварий и конфликтов между участниками дорожного движения.

Ранее Piter.TV сообщал, что во Фрунзенском районе женщина с ножом похитила чужой электросамокат.

Фото: Piter.TV