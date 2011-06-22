Володин: Меркель и подобные ей хотят, чтобы России не существовало

Спикер Госдумы прокомментировал различие в оценках распада СССР между Путиным и экс-канцлером Германии.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин резко раскритиковал высказывания западных политиков, в частности бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, о распаде СССР. В своем Telegram-канале спикер нижней палаты парламента заявил, что такие оценки демонстрируют желание Запада, чтобы "России не существовало".

Поводом для заявления стало недавнее интервью Меркель, в котором она назвала распад Советского Союза "счастьем всей жизни", комментируя слова Президента России Владимира Владимировича Путина, сказанные 20 лет назад. Володин напомнил, что глава российского государства охарактеризовал это событие как "величайшую катастрофу XX века".

Для нас — трагедия. Для них — счастье всей жизни. Для того чтобы понять отношение к нашей стране, всего лишь надо прочесть недавнее высказывание бывшего канцлера Германии Меркель. В оценке ситуации звучит её негативное мировоззренческое отношение к нашей стране. Меркель и подобные ей хотели бы, чтобы России не было. Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ

Он подчеркнул, что СССР способствовал воссоединению Германии в 1990 году, не потребовав ничего взамен, а Россия годами поставляла в ФРГ дешёвые энергоресурсы и вывела войска из Европы. Но, как показала история, это не только не оценили, но и желают нам худшего, констатировал он.

В отличие от США, Россия ушла из Европы, не оставив ни одной военной базы. Но, как показала история, это не только не оценили, но и желают нам худшего. Вывод очевиден: все решения должны приниматься исключительно в интересах нашей страны — России — и её граждан. Именно так поступает сегодня наш Президент. Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ

Фото: Государственная дума РФ